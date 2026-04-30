Un legame nel DNA | Ileana della Corte celebra tutte le mamme con una linea di gioielli ideata con protagonista il cuore Mamma è la parola più bella da indossare

Ileana della Corte ha lanciato una linea di gioielli dedicata alle mamme, con il cuore come elemento principale. La collezione celebra il rapporto tra madre e figli attraverso pezzi che richiamano l’affetto e la cura. In Italia, il dono più diffuso per la Festa della Mamma rimane un regalo simbolico di questo legame speciale, che si rinnova ogni anno in occasione della ricorrenza.

In Italia, il regalo per la Festa della Mamma resta da sempre il più amato, simbolo di un legame indissolubile che fa parte del nostro DNA. Per celebrare questa ricorrenza, Ileana della Corte presenta un nuovo, elegante capitolo della sua produzione orafa: un ciondolo celebrativo che racchiude l’essenza dell’amore incondizionato. La maison napoletana, da sempre interprete di tradizioni e sentimenti profondi, realizza per l’occasione un sofisticato ciondolo in bronzo dorato. Il gioiello, dalla forma circolare, è caratterizzato da una preziosa ghiera che incornicia un cuore in rilievo, simbolo universale di affetto e dedizione. Ma è nel segreto del retro che il gioiello rivela il suo messaggio più intimo.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Prada interpreta l’estate con "Days of Summer", una campagna che porta la spiaggia nel cuore della città con protagonista Bella HadidPrada interpreta l’estate da una prospettiva inedita con Days of Summer, una campagna che porta la spiaggia nel cuore della città, creando scenari... Una Roma insolita, musa ispiratrice dei gioielli per la primavera estate di Ileana della CorteMartedì 24 marzo, dalle ore 17:00 alle 20:00, Ileana della Corte ha aperto le porte della sua maison per presentare alle sue clienti la collezione...