Ogni anno, le prove scolastiche vengono al centro di discussioni e contestazioni. Mentre alcuni critici sottolineano la scarsità di attività pratiche rispetto alla teoria, altri insistono sul fatto che certi sindacati tentano di sabotare regolarmente queste verifiche. La situazione mette in evidenza un confronto tra chi vede nelle prove un elemento necessario per valutare le competenze degli studenti e chi le considera inutili o dannose. La polemica si ripropone ciclicamente, senza che si trovi un accordo definitivo.

Alessandro Ma se le critiche sono legittime, non lo è altrettanto il sabotaggio di quelle prove che ogni anno viene riproposto da alcuni sindacati. Lo Stato ha interesse a sapere se il sistema educativo funziona oppure no. Ma qual è il punto? Se analizziamo per provincia i dati del 2025 (le prove del 2026 sono in fase di attuazione in questi giorni) vediamo che i risultati sono peggiorati di quasi 10 punti rispetto a quelli pre-Covid. In altri termini, constatiamo che in italiano e matematica più o meno la metà dei ragazzi italiani, che consegue la licenza media o il diploma di scuola superiore, non raggiunge i livelli minimi attesi. Tutto ciò si ripercuote a vari livelli e anche nel mondo del lavoro, poiché le competenze misurate da Invalsi tendono ad avere un carattere pratico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Troppa teoria e poca pratica. La scuola fragile dietro i test

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La scuola italiana é pronta per i giovani

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