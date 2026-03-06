Fragilità e diritti Teoria e pratica in 2 mesi di eventi

In un percorso che si è svolto in oltre due mesi sono stati affrontati temi legati ai diritti e alle fragilità, attraverso una serie di eventi e iniziative. Sono stati coinvolti esperti, attivisti e rappresentanti di organizzazioni che hanno condiviso esperienze e riflessioni su questioni ancora irrisolte. La mostra e le discussioni hanno messo in evidenza le sfide attuali nel campo dei diritti umani e sociali.

Un percorso lungo oltre due mesi per raccontare diritti, conquiste e fragilità ancora aperte. È la rassegna “L’Otto per i miei diritti“, il programma che il Comune di Monza dedica quest’anno alla Giornata internazionale della donna: nove appuntamenti tra conferenze, corsi, spettacoli e una mostra, in calendario fino al 21 maggio, costruiti insieme al tavolo Pari opportunità e a numerose realtà cittadine. Il cammino si è aperto ieri, alla palestra dell’Istituto Dehon, con una lezione gratuita di Aikido, primo tassello del filone dedicato all’ autodifesa. Lunedì arriva la seconda edizione di “Sentinelle nelle professioni“, corso rivolto alle operatrici del settore beauty e wellness per formarle nel riconoscere situazioni di rischio e indirizzare le donne verso i centri antiviolenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

