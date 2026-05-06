Marco Manzoni la cultura d’impresa dalla teoria alla pratica

Ancora tu è il luogo di incontro per chi ha studiato all’Università di Bergamo e ha costruito il proprio percorso di vita partendo da quell’esperienza. In questo spazio si condividono storie di chi ha portato avanti idee e progetti nel mondo del lavoro, con un focus sulla cultura d’impresa e sulla sua applicazione pratica. È un punto di riferimento per chi desidera riflettere sul rapporto tra formazione e realtà professionale.

Ancora tu è lo spazio in cui incontrare, di nuovo, chi si è formato all’ Università di Bergamo, chi a partire da quell’esperienza ha costruito il proprio percorso di senso e di vita. Per l’occasione è tornato a trovarci Marco Manzoni, laureato in Ingegneria Gestionale e Management d’Impresa nel 2007, che all’interno di un percorso manageriale e imprenditoriale d’eccellenza è attualmente amministratore delegato di NTS SPA e vicepresidente di Confindustria Bergamo. Marco Manzoni Per non farsi mancare nulla, è un atleta triathlon, oltre che marito e padre di due figli. Ha una particolare attenzione all’orientamento ai giovani, che si manifesta nella delega Education in Confindustria.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Intelligenza Artificiale in sanità: dalla teoria alla pratica, il futuro che ci aspetta Leggi anche: Marco Manzoni: “L’Academy del legno è la capacità di dialogare tra scuola e impresa” Contenuti utili per approfondire Si parla di: Manzoni troppo difficile per i licei: esplode il caso, Valditara si oppone; Ciak, si gira al Manzoni: Non solo Greco e Latino. Il cinema chiave di lettura per capire storia e futuro. Marco Manzoni, la cultura d’impresa dalla teoria alla praticaAncora tu è lo spazio in cui incontrare, di nuovo, chi si è formato all’ Università di Bergamo, chi a partire da quell’esperienza ha costruito il proprio percorso di senso e di vita. Per l’occasione è ... bergamonews.it