Un incidente fatale si è verificato ieri mattina nell’alta Valle Camonica, coinvolgendo un boscaiolo di 52 anni. Durante le operazioni di taglio, un tronco che stava tagliando gli è caduto addosso, causando gravi ferite. I soccorritori sono intervenuti prontamente, ma purtroppo le ferite riportate dall’uomo si sono rivelate letali. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

Un drammatico incidente sul lavoro ha scosso ieri mattina l’alta Valle Camonica, vittima un operaio esperto. I fatti sono accaduti a Temù in località Gozza, un’area boschiva particolarmente impervia e difficile da raggiungere. Qui ha perso la vita Vasile Cosmaschi (nella foto), boscaiolo di 52 anni. Il dramma si è consumato intorno a mezzogiorno. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo, originario della Romania ma residente a Comezzadura in provincia di Trento, era impegnato nelle operazioni di taglio di alcune piante. Mentre lavorava all’abbattimento di un albero, sarebbe stato travolto improvvisamente da un altro tronco, che non gli ha lasciato scampo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tronco gli rovina addosso. Muore boscaiolo di 52 anni

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