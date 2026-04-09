Muore a 39 anni travolto dall' albero che gli crolla addosso mentre pesca

Nella serata del 9 aprile a Treviso, un uomo di 39 anni è stato travolto da un albero che è crollato improvvisamente lungo via Botteniga mentre stava pescando. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma i tentativi di salvarlo si sono rivelati inutili. La vittima è deceduta poco dopo l’arrivo dei mezzi di emergenza. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di recupero e verifica delle cause del cedimento.

TREVISO - Corsa contro il tempo - purtroppo senza esito - nella serata del 9 aprile a Treviso in via Botteniga per salvare un 39enne travolto da un albero crollato improvvisamente lungo il corso d'acqua. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco per tentare di recuperare l'uomo ancora in vita: uno sforzo che tuttavia è risultato vano. La vittima era lungo il canale con un amico per pescare quando, per cause ora al vaglio delle forze dell'ordine, il grosso tronco è collassato travolgendolo. Sul posto anche il sindaco Mario Conte. Il 39enne era un vigile del fuoco volontario. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Muore a 39 anni travolto dall'albero che gli crolla addosso mentre pesca Muore a 39 anni lungo il canale travolto dall'albero che gli crolla addosso mentre pescaTREVISO - Corsa contro il tempo - purtroppo senza esito - nella serata del 9 aprile a Treviso in via Botteniga per salvare un 39enne travolto da un... Muore a 39 anni lungo il canale travolto dall'albero che gli crolla addossoTREVISO - Corsa contro il tempo - purtroppo senza esito - nella serata del 9 aprile a Treviso in via Botteniga per salvare un 39enne travolto da un... Temi più discussi: Domenico Angelo Ruggiero muore improvvisamente a 39 anni: Uomo allegro ed energico; Tragedia all’alba nella marina: teme l’intrusione dei ladri e muore per lo spavento; Mamma con i gameti del marito morto 11 anni prima: il caso negli Usa (e cosa succederebbe in Italia); Modena, muore a 73 anni cadendo per il crollo di un cestello elevatore. Muore a 39 anni lungo il canale travolto dall'albero che gli crolla addossoTREVISO - Corsa contro il tempo - purtroppo senza esito - nella serata del 9 aprile a Treviso in via Botteniga per salvare un 39enne travolto da un albero crollato improvvisamente lungo il ... ilgazzettino.it Daniel Moody, figlio di Paul Bearer, muore a soli 39 anniIl figlio di Paul Bearer, Daniel, era l'ultimo membro della sua famiglia rimasto in vita ed era in cura da novembre per problemi di salute ... spaziowrestling.it UDINE | Si sente male e si accascia per strada: muore a 54 anni - facebook.com facebook Ha un malore mentre lavora: operaio di 62 anni muore a San Didero x.com