Pedone travolto sulla Provinciale | anziano grave in ospedale Schianto in SS36

Nel primo pomeriggio, un incidente si è verificato sulla Provinciale vicino a Lurago d'Erba, lungo la SP41 Vallassina Inferiore. Un uomo di 78 anni è stato investito da una moto in via Milano, a pochi chilometri dal confine con la provincia di Lecco. Secondo le fonti di emergenza, il pedone è stato portato in ospedale in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi.

Grave incidente nel primo pomeriggio. Un uomo di 78 anni è stato investito da una moto in via Milano, nel territorio di Lurago d'Erba che si trova lungo la SP41 Vallassina Inferiore, a poca distanza dal confine con la provincia di Lecco: il pedone, secondo quanto riferito da fonti Areu, è stato.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Grave pedone travolto sulla provinciale 327 a Monte San SavinoMONTE SAN SAVINO – Grave incidente questa mattina (21 febbraio) nella frazione di Montagnano, dove un uomo di 69 anni è stato travolto da un’auto... Incidente mortale sulla strada provinciale 13: travolto pedone all'uscita di Motta Sant'AnastasiaQuesta mattina, sulla strada provinciale 13 all’uscita di Motta Sant'Anastasia, in zona cimitero, un pedone è stato investito da un'auto ed è... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Gagliano del Capo, travolge un pedone con l'auto e fugge: individuato poche ore dopo un Oss 26enne; Una donna investita in Valsassina e un ciclista travolto ad Annone: soccorsi urgenti in azione; Anziano travolto e ucciso da uno scooter: alla guida un 14enne; Individuato l’automobilista fuggito dopo aver investito un pedone, 26enne nei guai. Pedone travolto sulla Provinciale: anziano grave in ospedale. Schianto in SS36Un uomo di 78 anni è stato sbalzato a terra per metri dopo l'impatto con una moto. Traffico in tilt anche nel pomeriggio per uno schianto sulla Statale 36 ... leccotoday.it Guida ubriaca. Travolge pedoni e non si fermaA Dalmine sulle strisce, trovata e denunciata. Ad Adrara grave diciassettenne caduto dalla moto. msn.com Torre del lago : Grave pedone travolto da un'auto - facebook.com facebook Firenze, incidente mortale: pedone travolto e ucciso in zona stadio x.com