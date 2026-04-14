Schianto sulla SS36 | auto rovesciata code infinite intorno a Lecco

Nel pomeriggio di oggi, sulla SS36 vicino a Lecco, si è verificato un incidente che ha causato il ribaltamento di un'auto e ha provocato code di lunghe percorrenze. L'impatto si è verificato sul Terzo Ponte, bloccando il traffico in direzione nord e creando un ingorgo che si è esteso lungo diverse arterie stradali della zona. Sul luogo sono intervenute le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso.

Il boato sordo di uno schianto, poi il silenzio spezzato dalle sirene. Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 14 aprile, un incidente stradale ha trasformato il Terzo Ponte di Lecco nel solito imbuto, intasando per chilometri la Strada Statale 36 in direzione nord e con essa ogni arteria che.🔗 Leggi su Leccotoday.it Incidente sulla SS36, lunghe code a Lecco: traffico in tiltSinistro in direzione sud prima della galleria Monte Barro: i soccorsi sono già sul posto, si transita sulla corsia di destra. Giornata nera sulla Statale 36: schianto sul ponte Manzoni, code per LeccoPrima un'auto ribaltata a Desio con sei feriti, poi un nuovo scontro tra più veicoli nel pomeriggio nella galleria del Monte Barro. Temi più discussi: Incidente tra auto e moto sulla Statale 36, soccorsi all'opera e code; Statale 36, incidente tra auto e moto in zona svincolo di Suello: soccorsi in azione e code; INCIDENTE SULLA SS 36 A CIVATE, LUNGHE CODE VERSO MILANO; Incidente nella notte, auto ribaltata in autostrada: tre giovani in ospedale. Incidente tra auto e moto sulla Statale 36, soccorsi all'opera e codeUn altro schianto tra auto e moto lungo la Statale 36. Alle 11.35 di oggi, venerdì 10 aprile, i soccorsi del 118 sono dovuti intervenire d'urgenza lungo la carreggiata della SS36 in direzione nord (Le ... leccotoday.it Giornata nera sulla Statale 36: schianto sul ponte Manzoni, code per LeccoUn'auto si è ribaltata questa mattina nel tratto di Desio. Sul posto ambulanze, automedica, vigili del fuoco e polizia stradale. Uno dei feriti trasportato al San Gerardo di Monza ... leccotoday.it Barletta ha ricordato Pasquale Pinto, per tutti Paky, che aveva compiuto 16 anni appena tre giorni prima dello schianto fatale a bordo di uno scooter. Porto Cesareo ha dato l’addio ad Antonio Basile, 21enne figlio del consigliere Dino, anche lui vittima di un tra - facebook.com facebook Moncalieri, schianto sulla sopraelevata: auto contro il guardrail x.com