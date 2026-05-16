Trimestrale Unipol batte le attese I premi salgono a 4,8 miliardi

Nel primo trimestre dell’anno, il gruppo assicurativo ha registrato un utile di 433 milioni di euro, con un incremento del 6,2% rispetto allo stesso periodo del 2025, considerando anche il contributo di Bper. I premi complessivi sono saliti a 4,8 miliardi di euro, superando le aspettative degli analisti. L’utile netto derivante dall’attività assicurativa si attesta a 329 milioni di euro. I risultati trimestrali sono stati comunicati ufficialmente dalla società, che ha evidenziato una crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

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di Marco Principini Conti in crescita per il gruppo Unipol, che chiude il primo trimestre dell’anno con un utile di 433 milioni di euro, in rialzo del 6,2% sul 2025 includendo il contributo di Bper, e un utile netto dell’attività assicurativa di 329 milioni. I premi sono saliti del 7,1% a 4,8 miliardi, con il ramo danni in progresso del 3,5% a 2,5 miliardi e il vita dell’11,2% a 2,3 miliardi mentre sul fronte patrimoniale l’indice di solvibilità consolidato è cresciuto in tre mesi dal 230% al 248% del minimo regolamentare. Nel danni la raccolta dell’rc auto (+6,6%) è stata più vivace del non auto (+0,8%) mentre il canale della bancassicurazione, che dovrebbe trovare ulteriore slancio dall’integrazione della Popolare di Sondrio in Bper, è cresciuto a doppia cifra sia nel danni (+21,7%) che nel vita (+11,6%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trimestrale, Unipol batte le attese. I premi salgono a 4,8 miliardi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Eni vola nel primo trimestre: utile a 1,3 miliardi batte le attese? Cosa sapere Eni registra utile di 1,3 miliardi di euro nel primo trimestre 2026. Campari, trimestrale debole nel 2026 e ricavi sotto le attese: il titolo affonda a -13%Il primo trimestre del 2026 non si chiude nel migliore dei modi per Campari Group. #Unipol batte il consensus L'utile netto sale a 329 mln € (+15,4%) nel Q1 2026. Fondamentale il contributo di #BPER (433 mln). Nonostante i conti record, il titolo soffre il clima negativo di Piazza Affari. #Borsa #Insurance x.com Trimestrale, Unipol batte le attese. I premi salgono a 4,8 miliardiConti in crescita per il gruppo Unipol, che chiude il primo trimestre dell’anno con un utile di 433 milioni di euro, in rialzo del 6,2% sul 2025 includendo il contributo di Bper, e un utile netto dell ... quotidiano.net Unipol batte le attese nel primo trimestre: vola l’utile grazie al contributo di BPER BancaUnipol chiude il primo trimestre 2026 con un utile di 329 milioni. Cresce l'apporto di BPER Banca e migliora il combined ratio al 90%. it.benzinga.com