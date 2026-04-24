Eni vola nel primo trimestre | utile a 1,3 miliardi batte le attese

Nel primo trimestre del 2026, il gruppo energetico ha annunciato un utile netto di 1,3 miliardi di euro, superando le stime degli analisti. Contestualmente, ha deciso di aumentare il programma di riacquisto azioni, portandolo a 2,8 miliardi di euro a favore degli azionisti. Questi dati sono stati comunicati attraverso un comunicato ufficiale e rappresentano un incremento rispetto ai periodi precedenti.

? Cosa sapere Eni registra utile di 1,3 miliardi di euro nel primo trimestre 2026.. Il gruppo alza il buyback a 2,8 miliardi di euro per gli azionisti.. Con un utile netto di 1,3 miliardi di euro nel primo trimestre del 2026, Eni ha superato le previsioni degli analisti che si attestavano su una cifra di 1,29 miliardi, confermando la tenuta della strategia guidata da Descalzi nonostante l’instabilità dei prezzi e l’incertezza globale. Il bilancio trimestrale del colosso energetico evidenzia una crescita operativa del 23% rispetto ai periodi precedenti, sebbene il confronto con l’anno scorso sia stato condizionato da un apprezzamento del dollaro rispetto all’euro pari all’11% e da proventi straordinari registrati nel 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eni vola nel primo trimestre: utile a 1,3 miliardi batte le attese Notizie correlate Eni: utile netto 1° trimestre supera attese a 1,3 miliardi euroEni ha chiuso il primo trimestre con risultati migliori delle attese, grazie alla solida performance messa a segno da tutte le sue divisioni e dal... Eni, utile netto rettificato a 1,3 miliardi nel primo trimestre 2026Eni chiude il primo trimestre del 2026 con l'utile netto rettificato a 1,302 miliardi di euro in calo dell'8% sullo stesso periodo del 2025, l'utile... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Eni, utile netto rettificato a 1,3 miliardi nel primo trimestre 2026; Eni porta il petrolio del Venezuela in Europa: primo carico in due anni; Saipem, contratto da 700 milioni con Eni per la bioraffineria di Priolo. Il 21 aprile la trimestrale, le attese del consenso; Piazza Affari tiene la rotta, STM vola, banche in affanno e petrolio in primo piano. Azioni ENI battono subito Piazza Affari dopo annuncio utili. Grande sorpresa buyback da DescalziENI ha appena annunciato i conti del primo trimestre 2026. Occhio al trend dell'utile netto e della produzione E&P. Le frasi di Descalzi e il balzo del piano di buyback. money.it Eni, sale la produzione di petrolio e gas. Profitti a 1,3 miliardi nel primo trimestreDescalzi: «I risultati evidenziano una performance e una solidità finanziaria fondamentali nel supportare gli investimenti nel nostro portafoglio di progetti geograficamente diversificati». Aumentato ... corriere.it Addio ai prezzi "salva-tasche" in Slovenia e Croazia: il diesel vola verso i 2 euro nonostante i tetti governativi. In Austria è già record, mentre in Friuli Venezia Giulia solo lo sconto regionale evita il collasso dei consumi. facebook Borse europee, partenza in calo ma Francoforte in controtendenza: a Milano in rialzo Eni (+1%) dopo i conti, corre Stm +2,3% -0,6% -0,7% +0,2% -0,5% A Milano vendite su Azimut -1,6%, Ferrari -1,4%, Unicredit -1,3%, Intesa Sanpaolo -1,2%. A F x.com