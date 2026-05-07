Campari trimestrale debole nel 2026 e ricavi sotto le attese | il titolo affonda a -13%

Nel primo trimestre del 2026, Campari Group ha registrato risultati deludenti, con ricavi inferiori alle previsioni. La società ha riportato un calo significativo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e il titolo azionario ha perso circa il 13% in seguito ai dati pubblicati. La performance trimestrale si inserisce in un contesto di risultati deboli, che hanno spinto gli investitori a reagire negativamente.

Il primo trimestre del 2026 non si chiude nel migliore dei modi per Campari Group. Il gruppo controllato dalla famiglia Garavoglia attraverso Lagfin ha registrato ricavi per 643 milioni di euro, in calo del 3,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e leggermente sotto le attese del consensus degli analisti, che prevedevano un fatturato di 651 milioni. La notizia, diffusa il 6 maggio a mercati chiusi, ha provocato una brusca reazione del mercato: in questo momento, il titolo sta perdendo il 13% a Piazza Affari, toccando un minimo intraday di 5,70 euro per azione. I numeri del trimestre. Nonostante le forti vendite registrate in Borsa, il quadro appare meno preoccupante di quanto si può pensare.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Campari, trimestrale debole nel 2026 e ricavi sotto le attese: il titolo affonda a -13% Notizie correlate Utili e ricavi sopra le attese, per Goldman miglior trimestre in 5 anniGoldman Sachs chiude il primo trimestre con un utile in aumento del 19% a 5,63 miliardi di dollari. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tonfo Campari con trimestrale debole e sotto le attese; Campari: sulla trimestrale peseranno gli effetti della guerra in Iran?; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib vira al ribasso con Campari (-11%) e Tenaris (-7%). L’euro consolida sopra 1,17; Campari, l’effetto dollaro e la vendita di Cinzano pesano sulla trimestrale sotto le attese. Campari, trimestrale debole nel 2026 e ricavi sotto le attese: il titolo affonda a -13%Il primo trimestre del 2026 non si chiude nel migliore dei modi per Campari Group. Il gruppo controllato dalla famiglia Garavoglia attraverso Lagfin ha registrato ricavi per 643 milioni di euro, in ... quifinanza.it Tonfo Campari con trimestrale debole e sotto le atteseLa crescita organica dei ricavi nel primo trimestre è stata soft e sotto le attese, in gran parte a causa di fattori temporanei che potrebbero comunque incidere sull’anno, commentano gli analisti di ... it.investing.com IL BARTENDER BOLZANINO BRUNO VINCE LA CAMPARI COMPETITION È Nakia #Bruno del Black Sheep di #Bolzano il vincitore della tappa regionale Trentino-Alto Adige della dodicesima edizione della #Campari Bartender Competition, uno degli appunt - facebook.com facebook