Trigno metal detector alla foce per cercare l’auto del pescatore

A Trigno, è stato posizionato un metal detector alla foce del fiume nel tentativo di localizzare l'auto di un pescatore che si teme sia rimasta sepolta sotto il fango. La presenza del veicolo è stata segnalata dopo una piena che avrebbe potuto spostarlo e nasconderlo tra le acque e i sedimenti. Le operazioni di ricerca si concentrano nell’area in cui si presume si trovi il veicolo, sfruttando strumenti specifici per individuare oggetti metallici sott’acqua e sotto il fango.

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