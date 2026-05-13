Crollo del ponte sul fiume Trigno le ricerche di Domenico Racanati proseguono con un metal detector

Le ricerche di Domenico Racanati, disperso dal 2 aprile, continuano nella zona della foce del fiume Trigno, vicino al ponte crollato sulla Statale 16 a Montenero di Bisaccia. La guardia costiera sta monitorando il mare con un metal detector, nel tentativo di trovare eventuali tracce dell’uomo. La zona è ancora sotto osservazione, mentre le ricerche si concentrano sull’area circostante il ponte crollato.

La guardia costiera di Termoli prosegue nel monitoraggio del mare alla foce del fiume Trigno, vicino al ponte crollato sulla Statale 16 a Montenero di Bisaccia, zona nella quale risulta disperso dallo scorso 2 aprile Domenico Racanati, 53enne di Bisceglie, che quella mattina era in viaggio verso.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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