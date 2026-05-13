A Trigno, un gruppo di subacquei utilizza nuovi metal detector per cercare eventuali reperti o oggetti sommersi, mentre si indagano le cause del crollo improvviso di alcuni pilastri del viadotto. Le ricerche si concentrano sia sotto l’acqua che sulle strutture visibili, con l’obiettivo di raccogliere elementi utili alle indagini tecniche. Le operazioni coinvolgono professionisti specializzati in rilievi subacquei e analisi strutturali, senza ancora risultati conclusivi.

? Domande chiave Cosa sperano di trovare i subacquei con i nuovi metal detector? Come hanno fatto i pilastri del viadotto a cedere improvvisamente? Chi deve rispondere della sicurezza di quel tratto di Statale 16? Perché le autorità non hanno ancora identificato dei responsabili??? In Breve Vanessa e Angelica Racanati chiedono alle autorità di non interrompere le ricerche. L'incidente avvenuto il 2 aprile coinvolge la Statale 16 tra Molise e Abruzzo. La Procura di Larino coordina i subacque .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trigno, subacquei e metal detector: ricerche per Domenico Racanati

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