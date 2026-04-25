Triathlon Bianca Seregni sfiora la top five nelle World Series di Samarcanda su distanza olimpica

Durante la tappa delle World Series di triathlon a Samarcanda, in Uzbekistan, la triatleta italiana ha concluso in sesta posizione nella gara femminile su distanza olimpica, composta da 1500 metri di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa. Questa prestazione rappresenta un risultato di rilievo per l’atleta, che si è posizionata appena fuori dalla top five. La competizione si è svolta nel rispetto del calendario internazionale del 2026.

Ottima sesta posizione per Bianca Seregni (G.S. Fiamme Oro) nella gara femminile su distanza olimpica (1500 metri a nuoto, 40 km di ciclismo, 10 km di corsa) della tappa delle World Series 2026 di triathlon andata in scena a Samarcanda, in Uzbekistan. Il successo va alla britannica Beth Potter, che si impone con il tempo di 1:53:17, vincendo il duello con la transalpina Leonie Periault, seconda a 9?. Le prime due fanno il vuoto: gradino più basso del podio per la lussemburghese Jeanne Lehair, terza a 1’03”, mentre chiude al quarto posto la britannica Georgia Taylor-Brown, staccata di 1’15”, davanti alla statunitense Taylor Spivey, quinta a 1’36”.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Triathlon, Bianca Seregni sfiora la top five nelle World Series di Samarcanda su distanza olimpica Notizie correlate Triathlon, gli italiani vogliono essere protagonisti nella tappa di Samarcanda delle World SeriesEntra sempre più nel vivo la stagione del triathlon internazionale, anzi ai massimi livelli, dato che nel fine settimana in arrivo sarà la volta del... Triathlon, Beatrice Mallozzi sfiora la top ten nella World Cup di LanzaroteInizia da Lanzarote, in Spagna, la stagione 2026 del circuito della World Cup di triathlon: la gara sprint, disputata sulla distanza di 750 metri a... Altri aggiornamenti Si parla di: Triathlon, gli italiani vogliono essere protagonisti nella tappa di Samarcanda delle World Series. Bianca Seregni riscrive la storia del triathlon italiano. Testa a Los Angeles 2028A 25 anni, ha gareggiato da protagonista ad una Olimpiade, vinto tre tappe di World Cup, ottenuto il miglior piazzamento di sempre dell'Italia nella Serie Mondiale e si appresta ad affrontare il ... gazzetta.it Seregni e Crociani sul podio alle finali mondiali di triathlon: Italia mai così in altoUn'accoppiata di risultati mai vista prima. L'Italia, grazie a Bianca Seregni e Alessio Crociani, sale per due volte sul podio della tappa conclusiva del circuito mondiale, le World Triathlon ... gazzetta.it