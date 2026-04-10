Occulta in un capannone capi d' abbigliamento e accessori di marca contraffatti Denunciato

Da anconatoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni, le forze di polizia hanno effettuato un intervento in un capannone di Camerata Picena, dove sono stati trovati e sequestrati numerosi capi di abbigliamento, accessori e strumenti utilizzati per la produzione di merce contraffatta. Tutti i capi e gli accessori sequestrati riportavano marchi di noti brand del lusso. Un uomo è stato denunciato a seguito del blitz.

CAMERATA PICENA – Negli scorsi giorni la Guardia di Finanza di Falconara ha sequestrato numerosi capi contraffatti, tessuti, accessori e strumenti atti alla produzione riportanti tutti noti marchi di brand del lusso.Il tutto è avvenuto durante l’ispezione di un capannone industriale di Camerata. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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