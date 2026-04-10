Occulta in un capannone capi d' abbigliamento e accessori di marca contraffatti Denunciato

Negli ultimi giorni, le forze di polizia hanno effettuato un intervento in un capannone di Camerata Picena, dove sono stati trovati e sequestrati numerosi capi di abbigliamento, accessori e strumenti utilizzati per la produzione di merce contraffatta. Tutti i capi e gli accessori sequestrati riportavano marchi di noti brand del lusso. Un uomo è stato denunciato a seguito del blitz.

CAMERATA PICENA – Negli scorsi giorni la Guardia di Finanza di Falconara ha sequestrato numerosi capi contraffatti, tessuti, accessori e strumenti atti alla produzione riportanti tutti noti marchi di brand del lusso.Il tutto è avvenuto durante l’ispezione di un capannone industriale di Camerata. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Prato, Procura Ue sequestra 230mila capi abbigliamento contraffattiSu richiesta della Procura Europea (EPPO) di Bologna, la Guardia di Finanza di Prato ha sequestrato 237. Barletta: donati alla Caritas oltre cinquecento capi di abbigliamento contraffatti Guardia di finanzaDi seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Nella mattinata odierna, presso la Caserma “Fin. Argomenti più discussi: Fabbrica di sigarette su 3 sedi con 21 extracomunitari stipati in alloggi bunker: giro d'affari di 89 milioni di euro VIDEO; GdF Trieste: scoperta fabbrica fantasma di sigarette. Guadagni per 89 milioni; Fabbrica di sigarette fantasma, giro d'affari di 89 milioni in 5 mesi: alloggi bunker e mercati europei. Tre arrestati, tra cui il... “È un’imposta occulta”: approvate le tariffe della tassa di soggiorno a Portogruaro, attiva dal 1 giugno 2026. Critiche dagli operatori, il Comune difende la misura. Ecco il tabellario per alloggi turistici, case vacanza, Bed & Breakfast e agriturismi - facebook.com facebook #Buongiorno Donato #NoiSiamoIlDestino #LimponderabileFragilitàDellEsistenza Per me odioso, come le porte dell’Ade, è l’uomo che occulta una cosa nel suo seno e ne dice un’altra. Omero #LaViltàDelTradimento @SalaLettura #SalaLettura Ba x.com