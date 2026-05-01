Lotta ai prodotti contraffatti | oltre cento capi di abbigliamento sequestrati dalla Finanza al mercato

Nella giornata del 1 maggio 2026, la guardia di finanza di Castelfiorentino ha effettuato un intervento nel mercato locale, sequestrando più di cento capi di abbigliamento ancora dotati di etichette antitaccheggio. L’operazione si inserisce in un’attività volta a contrastare la vendita di prodotti contraffatti, e ha portato alla rimozione di merce non autorizzata. Nessuna informazione è stata resa nota sui soggetti coinvolti nell’operazione.

Castelfiorentino (Firenze), 1 maggio 2026 – Un’operazione della guardia di finanza di Castelfiorentino ha portato nei giorni scorsi al sequestro di oltre cento capi di abbigliamento con antitaccheggio ancora inseriti. Lo ha fatto sapere la sindaca Francesca Giannì, rendendo noto l’intervento dei finanzieri in piazza Gramsci e piazza Kennedy nell’ambito dei controlli effettuati nell’area del mercato. Un’azione, quella delle Fiamme Gialle, che si poneva l’obiettivo di togliere dal mercato prodotti contraffatti, ricettati o comunque non in linea con la normativa italiana, tutelando tanto i consumatori quanto i venditori che lavorano entro i paletti della legalità.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lotta ai prodotti contraffatti: oltre cento capi di abbigliamento sequestrati dalla Finanza al mercato Notizie correlate Barletta: donati alla Caritas oltre cinquecento capi di abbigliamento contraffatti Guardia di finanzaDi seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Nella mattinata odierna, presso la Caserma “Fin. Abbigliamento griffato ma contraffatto: 500 capi sequestrati dalla Finanza alla Fiera dell'AngeloIn concomitanza all’evento della Fiera dell’Angelo, tradizionale appuntamento che si tiene ogni anno nel Comune di Borgonovo in occasione delle... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lotta ai prodotti contraffatti: oltre cento capi di abbigliamento sequestrati dalla Finanza al mercato; Reveal, la serie investigativa della Gen Z contro il falso made in Italy; La Gen Z contro la contraffazione: annunciati i vincitori di Challenge The Fake 2026; Le strategie per la lotta al falso. Lotta ai prodotti contraffatti: oltre cento capi di abbigliamento sequestrati dalla Finanza al mercatoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Scarpe, borse e giubbotti contraffatti (anche di lusso): sequestri nei negozi per oltre 580mila euro e sei denunceIndividuati anche 2.900 articoli contraffatti, tra cui giocattoli molto diffusi tra i giovani, come bambole, peluche e carte da gioco, oltre ad accessori per telefonia. La merce, per un valore di circ ... lanazione.it I due titani della Silicon Valley sono invischiati in una lotta esistenziale per il futuro dell’Intelligenza Artificiale - facebook.com facebook