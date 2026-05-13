Quaranta anni fa, il film di Tony Scott, noto come Top Gun, nacque come un progetto che avrebbe rivoluzionato il genere dei film d’azione. Recentemente, il film è tornato nelle sale per celebrare il suo anniversario, con una produzione che ha coinvolto costi di circa 25.000 dollari e un’attenzione particolare alla rappresentazione delle portaerei e dei piloti. La sua storia produttiva è stata documentata e analizzata in vari racconti ufficiali, senza opinioni personali o interpretazioni.

Il capolavoro diretto dal compianto Tony Scott torna nelle sale per il 40° anniversario. E noi ripercorriamo la sua storia produttiva e non solo "You saved Hollywood's ass". Hai salvato il c.lo a Hollywood. È quello che un certo Steven Spielberg ha dichiarato, all'Oscar Luncheon del febbraio del 2023, a un certo Tom Cruise. Secondo il regista, che con Cruise aveva lavorato a pellicole come Minority Report e La guerra dei mondi, erano stati proprio gli stellari (e tutt'altro che scontati) incassi di Top Gun: Maverick, nel 2022, a ridare ossigeno a un mercato, quello theatrical, distrutto dalla pandemia. Un film che, quando le sale erano ancora chiuse o a capienza ridotta, era stato inseguito da ogni streamer esistente con proposte multimilionarie ma che .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Top Gun: come nacque 40 anni fa il cult tra portaerei e un tramonto da 25.000 dollari

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