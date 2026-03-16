La Campania annuncia nuovi progetti per valorizzare il Miglio d’Oro e le zone interne della regione. Contestualmente, si conferma la partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo 2026, che si terrà a Napoli. L’evento ha riscosso grande interesse e si prevede un incremento delle attività turistiche e culturali nelle aree interessate. La regione punta a rafforzare il settore attraverso iniziative mirate.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La ventinovesima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo (BMT) ha trovato la sua cornice a Napoli, all’interno degli spazi della tradizionale Mostra d’Oltremare. Questo evento annuale si conferma come un appuntamento fondamentale nel panorama turistico internazionale, attirando l’attenzione di operatori e istituzioni da tutto il Mediterraneo. Nei tre giorni di manifestazione, la BMT ha accolto incontri, workshop e momenti di networking, con oltre 11.500 operatori accreditati già prima dell’ultima giornata, che è stata dedicata al pubblico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - La Campania valorizza Miglio d’Oro e le aree interne con nuovi progetti.

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