C’è di nuovo il Trentino-Alto Adige tra i luoghi con maggiore longevità d’Europa

Il Trentino-Alto Adige si conferma tra le aree europee con la maggiore longevità, con un’aspettativa di vita alla nascita che raggiunge gli 85 anni. In entrambe le regioni, questa cifra supera di circa quattro anni la media europea, che si ferma a 81,5 anni. I dati riguardano le statistiche più recenti sulla durata media della vita nelle zone del continente.

A dare la notizia sono gli esperti di Eurostat che nei giorni scorsi hanno pubblicato una statistica a riguardo. Dai dati è emerso che solo nella regione spagnola della Comunità di Madrid si registra un’aspettativa di vita maggiore rispetto a quella della nostra regione, pari a 85,7 anni. A pari merito con il Trentino e l’Alto Adige c’è la Contea di Stoccolma, in Svezia. Tra le aree europee che registrano una minore longevità, al contrario, troviamo alcune zone in Bulgaria, Francia e Ungheria. Nello specifico, le aree bulgare sono quelle di Severen Tsentralen, Severoiztochen e Severozapaden, dove le aspettative di vita sono rispettivamente di 74,9 anni, 75,4 anni e 73,9 anni. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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