Trentino-Alto Adige | costi energetici in aumento di 687 milioni nel 2026

Nel 2026, i costi energetici in Trentino-Alto Adige sono stimati in un aumento di 687 milioni di euro. Questa cifra solleva interrogativi sul peso che avrà sulle finanze delle famiglie e sui settori produttivi locali più esposti agli aumenti. Le autorità e le aziende si preparano a gestire questa crescita delle spese energetiche, che potrebbe incidere sui bilanci individuali e sulle attività economiche della regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui