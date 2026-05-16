Trenitalia e Interrail la svolta digitale per unire l’Europa

Trenitalia e Interrail hanno annunciato una collaborazione volta a promuovere un approccio più digitale ai viaggi in Europa. L’obiettivo è facilitare l’acquisto di biglietti e la pianificazione delle tratte attraverso piattaforme online, rendendo più semplice e immediato l’accesso ai servizi ferroviari. Questa iniziativa mira a offrire ai viaggiatori strumenti digitali aggiornati, contribuendo a rendere più efficiente e sostenibile l’uso del treno come mezzo di trasporto europeo.

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In un’epoca in cui si cercano modalità di esplorazione sempre più significative e sostenibili, il treno si conferma il mezzo green per eccellenza per spostarsi in Europa. Lo sanno bene tanti giovani ed ex-giovani che a partire dagli anni ’70 hanno fatto del viaggio in treno alla scoperta del Vecchio Continente una sorta di rito d’iniziazione. Adesso per tutti loro acquistare un Pass Interrail diventa ancora più semplice grazie alla digitalizzazione. Interrail e Trenitalia (Gruppo FS) annunciano una svolta strategica nella loro partnership: grazie all’integrazione dello standard OSDM (Open Sales and Distribution Model), il Pass Interrail è oggi disponibile in formato digitale e acquistabile direttamente su trenitalia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trenitalia e Interrail la svolta digitale per unire l’Europa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Viaggiare in Europa con un solo Pass: la svolta digitale di Interrail e TrenitaliaFino a qualche anno fa acquistare un Pass Interrail significava compilare moduli, attendere la spedizione a casa e non perdere di vista un plico di... Click day interrail, come ottenere un biglietto per viaggiare gratis in EuropaL’Unione europea torna a mettere a disposizione 40 mila biglietti gratis per viaggiare in treno in Europa nell’ambito dell’iniziativa DiscoverEu, che... Grazie a un accordo tra @fsitaliane e @Interrail arriva su #Trenitalia il Pass #Interrail in formato #digitale per #viaggiare in #treno in Europa. x.com Trenitalia e Interrail: la svolta digitale per unire l’EuropaIn un’epoca in cui si cercano modalità di esplorazione sempre più significative e sostenibili, il treno si conferma il ... msn.com Interrail e Trenitalia: il pass per viaggiare in tutta Europa è finalmente digitaleL'attesa svolta digitale è finalmente realtà: il Pass Interrail è disponibile in formato digitale e acquistabile su trenitalia.com, oltre che presso le ... travelquotidiano.com