click day interrail come ottenere un biglietto per viaggiare gratis in europa

L’Unione europea ha aperto la distribuzione di 40 mila biglietti gratuiti per viaggiare in treno attraverso l’iniziativa DiscoverEu, inserita nel programma Erasmus+ dedicato ai giovani. La procedura di richiesta si svolge tramite un sito web dedicato, e l’assegnazione avviene attraverso una selezione. La promozione si inserisce nel progetto di incentivare la mobilità tra i giovani in Europa.

L’Unione europea torna a mettere a disposizione 40 mila biglietti gratis per viaggiare in treno in Europa nell’ambito dell’iniziativa DiscoverEu, che fa parte del programma Erasmus+ per i giovani. L’iniziativa è rivolta ai 18enni che possono presentare domanda dalle 12 di mercoledì 8 aprile alle 12 di mercoledì 22 aprile 2026. Per l’Italia sono previsti quasi 5.000 pass (4.994) sui 40 mila complessivi. Chi può fare domanda e come candidarsi. Possono richiedere il pass i ragazzi nati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008 provenienti sia dagli Stati membri dell’Ue che dai paesi associati a Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia). 🔗 Leggi su Lettera43.it

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