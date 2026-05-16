Treni ormai è emergenza | Situazione insostenibile Salvini intervenga subito

Da lanazione.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni giorno, migliaia di pendolari affrontano lunghe attese e disagi per spostarsi in treno tra le zone periferiche e il centro della capitale. Le condizioni dei convogli sono spesso al limite, con ritardi frequenti e carenze di servizi fondamentali. Le persone si trovano a dover affrontare un vero e proprio calvario quotidiano, rendendo difficile il raggiungimento del lavoro e il rientro a casa. La situazione viene descritta come insostenibile da molti, che chiedono interventi immediati.

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Migliaia di pendolari sopportano ogni giorno un vero e proprio calvario per recarsi al lavoro in treno a Roma e tornare a casa. Una situazione insostenibile che la Regione non è più disposta a tollerare e chiede con fermezza al ministro dei Trasporti Salvini di intervenire senza indugio e in tempi rapidissimi". È questa la presa di posizione della presidente Stefania Proietti e dell’assessore alle Infrastrutture Francesco De Rebotti. "Lunedì, - spiega l’assessore - inizierà una fase di lavori Pnrr che metterà ancora più in difficoltà gli utenti dei treni del trasporto pubblico con variazioni di servizio in Umbria (tratta Terni-Foligno) e nelle Marche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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