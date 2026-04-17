Il settore dell’autotrasporto italiano si trova di fronte a una possibile sospensione totale delle attività, con un fermo dei servizi che potrebbe essere imminente. La notizia arriva da Paolo Uggè, presidente di Unatras e Fai, al termine di una riunione del Comitato esecutivo dell’associazione. La decisione si basa sulla valutazione di una situazione che, secondo quanto dichiarato, sarebbe diventata ormai insostenibile.

Il settore dell’autotrasporto italiano si prepara a un possibile fermo generalizzato dei servizi. A preannunciarlo è Paolo Uggè, presidente di Fai e Unatras, al termine della riunione del Comitato esecutivo dell’associazione. “Unatras ha proclamato il fermo dei servizi di autotrasporto. Le modalità, nel rispetto della normativa vigente, saranno definite e comunicate alla Commissione di Garanzia per lo sciopero nella giornata di lunedì 20 aprile”, ha dichiarato Uggè, definendo la decisione “sofferta ma inevitabile” alla luce di quella che viene indicata come una “preoccupante e inspiegabile insensibilità da parte del Governo”. Secondo quanto riportato dall’associazione, la misura rappresenta la conseguenza di una crisi ormai strutturale che sta mettendo in difficoltà migliaia di imprese del comparto.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Maxi fermo dell’autotrasporto, Unatras proclama lo stop dei servizi: “Situazione ormai insostenibile”

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