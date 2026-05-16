Treni lavori sulla linea aretina | ecco quando potrebbero verificarsi disagi per i pendolari

Nelle prossime settimane, i pendolari che viaggiano sulla linea ferroviaria in direzione di Firenze dovranno fare i conti con interruzioni e modifiche agli orari a causa di lavori programmati. La linea, che collega la città con la regione circostante, sarà interessata da interventi che potrebbero comportare ritardi e cancellazioni di corse. Questi interventi sono previsti per un periodo estivo, con l’obiettivo di migliorare la tratta e la sicurezza del servizio ferroviario.

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