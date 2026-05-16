Treni lavori sulla linea aretina | ecco quando potrebbero verificarsi disagi per i pendolari
Nelle prossime settimane, i pendolari che viaggiano sulla linea ferroviaria in direzione di Firenze dovranno fare i conti con interruzioni e modifiche agli orari a causa di lavori programmati. La linea, che collega la città con la regione circostante, sarà interessata da interventi che potrebbero comportare ritardi e cancellazioni di corse. Questi interventi sono previsti per un periodo estivo, con l’obiettivo di migliorare la tratta e la sicurezza del servizio ferroviario.
Si preannuncia un'estate di disagi per i pendolari aretini. Nei prossimi mesi infatti la linea che percorrono in direzione Firenze sarà interessata da lavori. In particolare a Ponte al Pino a Firenze. Di questa possibilità e della prospettiva di un aggiornamento del sistema delle penali e dei. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Lavori sulla linea ferroviaria adriatica: gli interventi previsti
Sullo stesso argomento
Ponte al Pino, cantieri e stop ai treni. In arrivo pesanti disagi per i pendolari della linea aretinaI disagi attesi per i pendolari della linea aretina in vista dei lavori sul cavalcavia di Ponte al Pino a Firenze e la possibile revisione del...
Ponte al Pino, lavori: vertice in Regione su treni linea aretina e su bonus pendolariFIRENZE – I disagi per i lavori a Ponte al Pino che avranno delle inevitabili ripercussioni sui collegamenti ferroviari e l’aggiornamento del sistema...
Trenitalia, Marche: lavori e modifiche alla circolazione sulla linea Orte – Falconara x.com
I canali ufficiali di Trenitalia indicano circolazione ferroviaria rallentata tra Sestri Levante e Chiavari per il prolungarsi di lavori di manutenzione sulla linea. Gli annunci dati con gli altoparlanti nelle stazioni parlano però anche di un ingombro a un passaggio a facebook
Un mese di lavori sulla linea ferroviaria Orte AnconaUn mese di lavori sulla linea ferroviaria Orte-Ancona con modifiche profonde alla circolazione dei treni in Umbria. Dal 18 maggio al 13 giugno Rete Ferroviaria Italiana realizzerà una serie di interve ... umbria24.it
Treni, una settimana di lavori sulla linea Venezia-Trieste dal 19 al 24 maggio. Tutte le modificheOltre venti cantieri in contemporanea in una settimana di lavori, via al potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea ferroviaria Venezia-Portogruaro-Trieste. Un'operazione ... ilgazzettino.it