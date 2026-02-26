Treni | in arrivo uno sciopero di 24 ore

I sindacati CUB TRASPORTI e SGB hanno indetto uno sciopero nazionale dalle ore 21.00 del 27 febbraio alle ore 20.59 del 28 febbraio 2026 che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia. Venerdì 27 febbraio, viaggeranno i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 21:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22:00. Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per la linea RE54. (Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.) Sul sito e sull'App di Trenord saranno comunicati aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione. L'invito, infine, è quello di prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni che alle informazioni in scorrimento sui monitor. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

