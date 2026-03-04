Il Medio Oriente è in tensione: il transito nello stretto di Hormuz è stato bloccato e le tensioni si sono estese al Libano, mentre Israele ha effettuato attacchi contro obiettivi in Iran. La regione vive il quinto giorno di un conflitto che coinvolge diversi attori e sta modificando gli scenari internazionali. La situazione rimane instabile e in continua evoluzione.

Il Medio Oriente entra nel quinto giorno di una guerra che sta rapidamente cambiando gli equilibri globali. Israele ha lanciato nuovi attacchi contro Iran e Libano, mentre le Guardie rivoluzionarie iraniane annunciano il controllo dello stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più cruciali del pianeta. È da questo corridoio che passa circa un quinto del petrolio mondiale, e il rischio di un blocco totale ha già provocato shock nei mercati energetici e nelle cancellerie occidentali. La risposta degli Stati Uniti è stata immediata. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che la marina e l’aeronautica iraniane sono state in gran parte neutralizzate dalle operazioni militari congiunte degli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Medio Oriente in fiamme: Hormuz bloccato e il fronte si allarga al Libano mentre Israele colpisce Iran

L’avviso Usa: «Americani, lasciate i paesi del Medio Oriente, anche Israele». La guerra si allarga al Libano, l’Iran chiude lo stretto di HormuzIl Dipartimento di Stato Usa ha invitato gli americani ad abbandonare immediatamente oltre una dozzina di Paesi del Medio Oriente.

Medio Oriente, in azione navi e jet europei. Raid di Israele in Libano, «morti e feriti». Teheran: «Controlliamo noi lo Stretto di Hormuz». L'Iran sceglie la nuova Guida suprema: è il figlo di Khamenei Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha avvertito che qualsiasi leader nominato dal regime iraniano per sostituire Ali Khamenei sarà un...

Contenuti utili per approfondire Medio Oriente

Temi più discussi: Medio Oriente in fiamme, si riapre il fronte del Libano; Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, mentre si attende di chiarire il giallo sulla sorte della Guida Suprema Alì Khamenei, dato per morto da funzionari dello Stato ebraico e invece annunciato a breve in un intervento in tv dall'emi; Il Medio Oriente in fiamme ci fa capire il valore della pace perduta; L'intero Medio Oriente in fiamme, nuovo fronte in Libano.

Medio Oriente in fiamme, dalla guerra in Iran ai raid di Israele in Libano, tutti gli aggiornamentiNuova Guida Suprema dell’Iran, i Pasdaran attaccano obiettivi Usa nel Golfo e annunciano: abbiamo il controllo totale sullo Stretto di Hormuz ... askanews.it

Medio Oriente in fiamme: Hormuz bloccato e il fronte si allarga al Libano mentre Israele colpisce IranIl Medio Oriente entra nel quinto giorno di una guerra che sta rapidamente cambiando gli equilibri globali. Israele ha lanciato nuovi attacchi contro Iran e ... thesocialpost.it

MEDIO ORIENTE | Un attacco aereo israeliano ha colpito un edificio di quattro piani nella città di Baalbek, nel Libano orientale: almeno 4 i morti, molti sotto le macerie. Colpito anche un hotel nel sobborgo di Hazmieh a Beirut. Un attacco aereo nella zona del x.com

MEDIO ORIENTE | Macron: "La portaerei francese Charles De Gaulle in rotta per il Mediterraneo". A fuoco il consolato Usa a Dubai, colpito da un sospetto drone iraniano. Media: "Gli Emirati valutano attacchi a siti missilistici iraniani" #ANSA facebook