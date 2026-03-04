Medio Oriente in azione navi e jet europei Raid di Israele in Libano attacchi massicci su Teheran I pasdaran | Hormuz è sotto il nostro controllo | Borse l' Asia precipita Seul -12% L' Europa resiste
Navi e jet europei sono stati schierati nel Medio Oriente, mentre Israele ha condotto un raid in Libano e ha lanciato attacchi su Teheran. I pasdaran hanno dichiarato di controllare lo stretto di Hormuz. In Asia, le borse sono crollate, con Seul che ha registrato un calo del 12%, mentre in Europa i mercati hanno mostrato maggiore stabilità. Si sono verificati anche esplosioni a Gerusalemme.
Crisi in Medio Oriente: appelli a de-escalation e attenzione alla sicurezzaL’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran apre una nuova fase di tensione in Medio Oriente e provoca una reazione in Europa ... interris.it
Le azioni di Nintendo continuano a scendere a causa della crisi in Medio OrienteL'attuale crisi in Medio Oriente ha portato il valore delle azioni di Nintendo a scendere ulteriormente per via delle preoccupazioni legate alla distribuzione delle console. multiplayer.it
Stiamo vivendo giorni drammatici soprattutto per quel che sta accadendo in medio oriente ma dalla Basilica di San Francesco si alza un grido di pace. Aldo Cazzullo con Angelo Branduardi racconteranno la storia del Santo stasera alle 21.15 su La7 per una facebook
MEDIO ORIENTE | Un attacco aereo israeliano ha colpito un edificio di quattro piani nella città di Baalbek, nel Libano orientale: almeno 4 i morti, molti sotto le macerie. Colpito anche un hotel nel sobborgo di Hazmieh a Beirut. Un attacco aereo nella zona del x.com