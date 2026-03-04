Medio Oriente in azione navi e jet europei Raid di Israele in Libano attacchi massicci su Teheran I pasdaran | Hormuz è sotto il nostro controllo | Borse l' Asia precipita Seul -12% L' Europa resiste

Navi e jet europei sono stati schierati nel Medio Oriente, mentre Israele ha condotto un raid in Libano e ha lanciato attacchi su Teheran. I pasdaran hanno dichiarato di controllare lo stretto di Hormuz. In Asia, le borse sono crollate, con Seul che ha registrato un calo del 12%, mentre in Europa i mercati hanno mostrato maggiore stabilità. Si sono verificati anche esplosioni a Gerusalemme.

L'Idf lancia una vasta ondata di attacchi in tutto l'Iran. Esplosioni a Gerusalemme. Macron invia la portaerei De Gaulle. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

