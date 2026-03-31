Si è conclusa con il respingimento l'istanza di ricusazione del giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario, presentata dall'avvocato dell'ex vicesindaco di Sabaudia. La richiesta era stata avanzata da quest'ultimo nel contesto di un'inchiesta sui chioschi gestiti nella località. La decisione è arrivata durante un'udienza in tribunale.

La Corte d'appello si è pronunciata: nessuna incompatibilità del giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario. Secci è ai domiciliari E' stata respinta la richiesta di ricusazione del giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario, avanzata dall'avvocato Renato Archidiacono, legale dell'ex vicesindaco di Sabaudia Giovanni Secci. Il caso riguarda l'inchiesta per turbativa d'asta relativa all'affidamento dei chioschi sul lungomare. Il ricorso è stato discusso il 19 marzo in Corte d'appello e nella giornata di ieri, 30 marzo, è stata resa nota la decisione. Il ricorso è stato rigettato. Non c'è dunque alcuna incompatibilità tra l'indagato e il giudice per le indagini preliminari che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Inchiesta sui chioschi a Sabaudia: respinta l'istanza di ricusazione dell'ex vicesindaco Giovanni Secci

Articoli correlati

Inchiesta sui chioschi: arrestato l'ex vicesindaco di Sabaudia Giovanni SecciIn attesa della discussione sulla richiesta di ricusazione del gip, è stata accolta la richiesta della procura: Secci e due dirigenti comunali sono...

Inchiesta sui chioschi a Sabaudia: chiesta la misura cautelare per il vicesindaco SecciDa quanto emerso in queste ore il sostituto procuratore Giuseppe Miliano ha avanzato una richiesta di misura cautelare per tre degli indagati, tra...

Una raccolta di contenuti

Discussioni sull' argomento INCHIESTA CHIOSCHI, RICUSAZIONE RESPINTA: GIP CARIO COMPATIBILE; Inchiesta Chioschi a Sabaudia, rigettata la richiesta di ricusazione di Secci; SABAUDIA, MOSCA TRABALLA MA RIMANE IN SELLA: MOZIONE DI SFIDUCIA RESPINTA; Caso chioschi, respinta la richiesta di ricusazione di Secci.

Caso chioschi, respinta la richiesta di ricusazione di SecciRespinta la richiesta di ricusazione dalla quarta sezione della Corte d'Appello di Roma presentata dall'ex vicesindaco di Sabaudia Giovanni Secci agli arresti domiciliari per l'inchiesta sulla turbati ... latinaoggi.eu