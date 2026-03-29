I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio per spegnere un incendio che ha coinvolto un’auto e un furgone in un cortile privato situato in via Stradella, a Canolo di Correggio. I veicoli, che risultavano inattivi da tempo, sono stati danneggiati dalle fiamme. Al momento, si ipotizza un’origine dolosa dell’incendio. Indagini sono in corso per chiarire le cause dell’accaduto.

I vigili del fuoco sono stati impegnati ieri pomeriggio per domare un incendio che ha coinvolto un’auto e un furgone, ormai fermi da tempo, avvenuto in un cortile privato affacciato su via Stradella, in località Canolo di Correggio. Sono stati alcuni passanti a notare le fiamme che stavano interessando i veicoli, con il fuoco che sembra essere partito da una Peugeot 208, che pare fosse inutilizzata da un paio d’anni. È stato interessato anche un furgone in sosta nelle adiacenze, con le fiamme che hanno intaccato anche parte del tronco di un albero. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Reggio e Carpi per domare le fiamme. Il fumo provocato dall’incendio era visibile anche a notevole distanza, già dalla prima periferia nord di Reggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Veicoli in fiamme a Canolo: c’è l’ipotesi dolosa

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