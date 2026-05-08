Alluvione Legacoop | Con Curcio cambio di passo ma rimangono dubbi sulle aree di tracimazione controllata

In occasione del terzo anniversario delle alluvioni del 2023, il commissario Fabrizio Curcio ha condiviso dati che indicano un cambiamento nella gestione delle emergenze. Legacoop Romagna ha commentato questa novità, sottolineando i progressi fatti sotto la sua guida. Tuttavia, l’associazione ha anche evidenziato ancora alcuni dubbi riguardo alle aree di tracimazione controllata, senza fornire ulteriori dettagli.

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“I dati diffusi dal commissario Fabrizio Curcio, in occasione del terzo anniversario delle alluvioni del 2023, provano il cambio di passo impresso dalla sua guida”, così interviene Legacoop Romagna tirando un bilancio dei passi in avanti svolti dalla nuova gestione della struttura commissariale.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Aree a tracimazione controllata, Pd a Solarolo: "Si apra un tavolo di confronto con il Ministero dell’ambiente"Rispetto alla variante Pai la maggioranza del Consiglio comunale chiede chiarezza "su quali saranno le azioni da intraprendere" RavennaToday è anche... Post alluvione, tracimazione controllata “per contenere i danni e le persone colpite”Ravenna, 24 aprile 2026 – È stata l’aula magna del Polo tecnico professionale di Lugo ad accogliere, per tutta la provincia, l’assemblea pubblica... Tutti gli aggiornamenti Alluvione, Legacoop Romagna: Con Curcio svolta concreta, ma ora servono risposte su agricoltura e PAIUn cambio di passo nella gestione della ricostruzione post alluvione, ma anche criticità ancora aperte. È questa la sintesi della posizione di Legacoop Romagna a tre anni dagli eventi del 2023. A segn ... ravennawebtv.it Alluvione Romagna: Legacoop promuove la gestione Curcio, ma restano nodi criticiLegacoop Romagna analizza i dati della gestione commissariale di Fabrizio Curcio a tre anni dall'alluvione: accelerazione sui rimborsi e nodi su PAI Po e agricoltura. livingcesenatico.it