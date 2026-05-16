Un incidente stradale si è verificato nel quartiere Bicocca di Milano, dove una coppia di stranieri è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. La donna, una donna e il suo cane di razza pastore americano, sono stati colpiti da un'auto che transitava in quel momento. La donna ha perso la vita sul posto, mentre il marito è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. La coppia viveva in Italia da diversi anni e si occupava di attività religiose.

La coppia viveva da anni in Italia per una missione religiosa. Il drammatico impatto nel quartiere Bicocca davanti ai passanti. Un pomeriggio normale trasformato in tragedia nel cuore della Bicocca, a Milano. Stavano attraversando la strada a pochi passi da casa quando un’auto li ha travolti violentemente sulle strisce pedonali. Lui, Frank Apisa, 77 anni, non ce l’ha fatta. La moglie Pamela Apisa Fulcher, 75 anni, è invece ricoverata in condizioni gravissime dopo un delicato intervento chirurgico. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 16 maggio in viale Piero e Alberto Pirelli, nel quartiere universitario della Bicocca. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, i due coniugi stavano attraversando sulle strisce quando sono stati centrati da una DR5 guidata da un automobilista italiano di 60 anni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Travolti sulle strisce a Milano, muore un pastore americano: la moglie lotta tra la vita e la morte

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