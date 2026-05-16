Un incidente mortale si è verificato questa mattina a Milano, lungo via Pirelli all’altezza di via Vizzola. Un’auto ha investito una coppia mentre attraversava la strada, causando la morte di un uomo e il ricovero in condizioni gravissime della donna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la donna in ospedale. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente e ha avviato le indagini per chiarire le responsabilità.

L’investimento a Milano in via Pirelli all’altezza di via Vizzola. Una coppia è stata travolta mentre attraversava. Il conducente è un uomo di 60 anni. Sono in corso le indagini sulla dinamica Ungrave investimentostradale ha sconvolto la zona divia Pirelli, aSesto San Giovanni,nell’area metropolitana diMilano. Una coppia di anziani coniugi è stata travolta da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’impatto è stato violentissimo. L’uomo,77 anni(nato nel 1949), è statotrasportato d’urgenza all’ospedale Multimedicain condizioni disperate ed è morto poco dopo il ricovero. Lamoglie, classe 1950, è stata invece trasferita alNiguardain codice rosso ed è attualmente in sala operatoria, in condizioni gravissime. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano, tragedia sulle strisce: muore un anziano, gravissima la moglie

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