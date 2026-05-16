Oggi nel centro di Modena si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto che ha investito diversi pedoni in via Emilia, provocando anche un tamponamento contro una vetrina. Dopo aver travolto le persone, il veicolo si è allontanato dalla scena. Successivamente, l’automobilista è stato intercettato e fermato da un passante, che è stato ferito con un coltello durante un tentativo di blocco. Sono stati riportati vari feriti, ma le condizioni di tutti non sono state ancora rese note.

Orrore nel pomeriggio di oggi in pieno centro, via Emilia a Modena. Da una prima ricostruzione, un’auto a tutta velocità ha travolto i pedoni in largo Porta Bologna, poi lo schianto contro la vetrina e la fuga. Fermato da un passante che è stato a sua volta ferito con un coltello Modena, 16 maggio 2026 – Orrore nel pomeriggio di oggi in pieno centro, via Emilia a Modena. Da una prima ricostruzione, un’auto a tutta velocità ha travolto i pedoni in largo Porta Bologna, poi lo schianto contro la vetrina di un negozio. Diversi i feriti a terra: almeno una decina. Una donna, secondo le prime testimonianze, avrebbe perso entrambe le gambe. L’uomo, uno straniero avrebbe quindi tentato la fuga accoltellando anche un passante che alla fine è riuscito a fermarlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Travolge con l’auto pedoni in centro a Modena e fugge, poi accoltella il passante che è riuscito a fermarlo. Diversi feriti. Diretta

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