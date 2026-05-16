Un'auto è entrata in corsa sui passanti in via Emilia Centro a Modena, provocando diversi feriti. Dopo aver colpito le persone, il conducente è scappato dal luogo dell’incidente. Poco dopo, l’uomo ha anche accoltellato chi tentava di bloccarlo. Le forze dell’ordine sono intervenute per soccorrere i feriti e per cercare di rintracciare il responsabile. La zona dell’incidente è stata delimitata mentre si svolgono le indagini.

Un uomo alla guida di un’ automobile è piombato a tutta velocità sui passanti in via Emilia Centro a Modena e subito dopo si è dato alla fuga. I soccorsi sono ancora in corso: al momento, secondo la Gazzetta di Modena, ci sono diversi feriti. Secondo l’ Ansa, sono almeno una decina le persone travolte e alcune sarebbero in gravi condizioni. L’ incidente è avvenuto in largo Porta Bologna e diversi testimoni hanno indicato che l’investitore, a sua volta ferito, sarebbe scappato a piedi dopo l’impatto. È stato però fermato poco dopo. Durante la fuga ha ferito con un coltello una persona che tentava di fermarlo. Articolo in aggiornamento L'articolo Modena, piomba a tutta velocità con l’auto sui passanti: diversi feriti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Modena, piomba a tutta velocità con l’auto sui passanti: diversi feriti. Poi fugge e accoltella chi cerca di fermarlo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Modena, piomba a tutta velocità con l’auto sui passanti: diversi feriti. Poi fugge e accoltella chi cerca di fermaloUn uomo alla guida di un’automobile è piombato a tutta velocità sui passanti in via Emilia Centro a Modena e subito dopo si è dato alla fuga.

Leggi anche: Germania, auto piomba sulla folla a tutta velocità: due morti e diversi feriti a Lipsia