Trasforma la sua Fiat 500L in uno scuolabus abusivo nell’auto 14 minorenni | multata 40enne a Palermo

Una donna è stata multata a Palermo dopo aver trasformato la sua Fiat 500L in un veicolo per il trasporto di minori senza autorizzazione. Nell’auto si trovavano 14 minorenni, che erano stati portati a casa su richiesta dei genitori. La polizia ha accertato che il veicolo, modificato per ospitare più persone, veniva utilizzato come scuolabus non autorizzato. La donna è stata sanzionata per aver violato le norme sulla sicurezza e il trasporto di minori.

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Aveva trasformato la sua Fiat 500L in uno scuolabus abusivo, accompagnando minorenni a casa su richiesta dei genitori. Un servizio completamente in nero, svolto senza alcuna licenza o autorizzazione. La quarantenne proprietaria dell’auto è stata scoperta e multata dagli agenti del commissariato San Lorenzo di Palermo. Durante un controllo nel quartiere Zen, i poliziotti hanno fermato la vettura insospettiti dall’eccessivo numero di persone a bordo. All’interno della macchina, oltre alla conducente, c’erano ben 14 minorenni, stipati insieme agli zaini che occupavano anche il cofano. Una scena che sembrava quasi una sfida da Guinness dei primati, ma che in realtà nascondeva un trasporto scolastico illegale e soprattutto pericoloso. 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scuolabus abusivo con una Fiat 500L, 14 minorenni nell'auto a Palermo: autista sanzionata da polizia, convocati i genitoriAveva trasformato la sua Fiat 500L in uno scuolabus abusivo, accompagnando minorenni a casa su richiesta dei loro genitori. Palermo, 14 bambini su una Fiat 500L: scuolabus abusivo fermato? Punti chiave Come hanno fatto i genitori a permettere un simile rischio? Chi ha autorizzato il trasporto di quattordici minori in un'auto privata?... Carica 14 bambini nella sua Fiat 500L e la trasforma in uno scuolabus abusivo: Me lo hanno chiesto i genitoriChi ha maggior ingegno l'adoperi. E così, una quarantenne ha pensato di improvvisare uno scuolabus abusivo, per accompagnare a casa ... msn.com Fiat Topolino, a Mirafiori nasce la factory che trasforma la piccola elettrica in oggetto di stileIl nuovo impianto si sviluppa su una superficie di 2.000 metri quadrati ed è dedicato alla personalizzazione della Fiat Topolino ... clubalfa.it