Pescara sprint salvezza senza tifosi | trasferte vietate fino a fine anno

A Pescara, il trasferimento a Frosinone è stata l'ultima occasione per i tifosi di seguire la squadra in trasferta. A causa di quanto successo allo Stirpe, le autorità hanno deciso di vietare la presenza degli supporter sugli spalti fino alla fine del campionato. La decisione riguarda esclusivamente le trasferte, senza coinvolgere le partite che si giocano in casa.

L'ultima trasferta del Delfino con i propri tifosi al seguito è stata quella di Frosinone. E proprio quanto accaduto allo Stirpe ha determinato una pesantissima decisione: niente presenza sugli spalti per i tifosi del Delfino da qui alla fine del campionato. Vale a dire cinque gare fuori casa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

