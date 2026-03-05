Arezzo senza tifosi nel momento clou della stagione Vietate le prossime tre trasferte

Arezzo non potrà contare sui tifosi nelle prossime tre trasferte a causa di restrizioni legate alla sicurezza. La decisione è stata presa in seguito alla valutazione della pericolosità evidenziata dai comportamenti delle tifoserie di Arezzo e Ravenna, ritenendo probabile il rischio di turbative durante le manifestazioni sportive. Le autorità hanno quindi richiesto ai prefetti di valutare la situazione.

"Attesa la pericolosità evidenziata dalle tifoserie di Arezzo e Ravenna e ritenendo altamente probabile che in occasione delle gare sottoelencate si possano verificare analoghe turbative per l'ordine e la sicurezza, anche nella fase della movimentazione, si richiede ai prefetti di valutare.