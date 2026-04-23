Cantieri tramvia rotta tubazione del gas in via di Villamagna | traffico in tilt

Un intervento urgente è in corso in via di Villamagna a causa di una fuga di gas. La società incaricata sta operando per mettere in sicurezza l’area, che al momento è chiusa al traffico all’altezza di via Baldo Ruffoli. La chiusura della strada ha causato disagi e rallentamenti alla circolazione nella zona, coinvolgendo anche i cantieri per la tramvia in prossimità.

Intervento urgente in via di Villamagna per una fuga di gas. Toscana Energia è al lavoro sul posto e la strada risulta al momento chiusa all’altezza di via Baldo Ruffoli, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione nell’area.Intorno alle 18.30 è prevista anche la chiusura di via Andriani: i.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Traffico in tilt per i cantieri della tramvia, Funaro ammette “fase critica”Tra cantieri aperti e strade chiuse, la circolazione in città torna sotto pressione. Firenze, fuga di gas in via Villamagna: strade chiuse, traffico nel caosFirenze, 23 aprile 2026 – Una fuga di gas è avvenuta nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 aprile, nella zona del nuovo ponte che collega Gavinana a... Contenuti e approfondimenti Tramvia, rotta sulle Piagge. A metà anno i primi lavori. Sirio sarà a Campi nel 2029Entro la metà del 2026 – quando cioè l’acceleratore per la conclusione dei cantieri della linea 3.2.1 Libertà–Bagno a Ripoli sarà schiacciato a tavoletta per rispettare i tempi di consegna, osservati ... lanazione.it Tramvia a Firenze: metà linea già con i binari, a Gavinana ora mesi difficili. Cantieri nei tempi, con il nodo del nuovo ponteA che punto sono i cantieri della tramvia 3.2.1, la linea che collegherà piazza della Libertà a Bagno a Ripoli? Undici mesi fa, precisamente il 25 gennaio, iniziarono i primi lavori che, se i tempi ... corrierefiorentino.corriere.it