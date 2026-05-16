Nella notte, il tratto dell'autostrada A1 tra Firenze Impruneta e Scandicci è stato chiuso al traffico. Contestualmente, sono state chiuse le aree di parcheggio Vingone est e Villa Costanza est. La chiusura, comunicata dall'ente responsabile, riguarda sia la carreggiata principale che le aree di sosta nelle vicinanze. Nessuna indicazione è stata fornita su eventuali riaperture o motivi specifici che hanno portato a questa decisione.

ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 00:00 alle 4:00 di lunedì 18 maggio 2026, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, verso Bologna. Di conseguenza, sarà chiusa la Complanare di Impruneta, verso Bologna. Contestualmente saranno chiuse le aree di parcheggio “Vingone est” e “Villa Costanza est”, situate nel suddetto tratto. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A1: tratto Firenze Impruneta-Scandicci chiuso di notte

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