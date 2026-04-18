Nella serata di ieri si è verificato un grave incidente nella galleria Fiego, lungo la strada statale 107 Silana Crotonese, nel comune di San Fili, provincia di Cosenza. Lo scontro tra due veicoli ha causato la morte di due persone e il ferimento di un’altra. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di indagini da parte delle autorità competenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro frontale nella galleria Fiego. Grave incidente nella tarda serata di ieri lungo la strada statale 107 Silana Crotonese, nel territorio di San Fili, in provincia di Cosenza. All’interno della galleria “Fiego” si è verificato un violento scontro frontale tra due automobili, che ha causato la morte di due persone e il ferimento di una terza. Le vittime e i soccorsi. A perdere la vita sono stati un giovane di 19 anni, alla guida di uno dei veicoli, e un uomo di 46 anni che viaggiava con lui. Per entrambi non c’è stato nulla da fare: sono morti sul colpo nonostante l’intervento dei soccorritori. Il conducente dell’altra auto coinvolta nell’impatto è stato invece trasportato d’urgenza all’ospedale di Cosenza, dove ha ricevuto le cure necessarie.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragico incidente in galleria sulla statale 107: due morti e un ferito

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