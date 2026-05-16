Tragico incidente tra due mezzi sulla Pontina | due le persone decedute
Una mattinata drammatica sulla Pontina, nel territorio di Latina, si è conclusa con un incidente tra due veicoli che ha causato la morte di due persone e il ferimento grave di un'altra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto le vittime dai mezzi e trasportato i feriti in ospedale. La Polizia stradale ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. La strada è rimasta chiusa temporaneamente al traffico durante le operazioni di soccorso.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Mattinata drammatica sulla Pontina, nel territorio di Latina, dove un grave incidente stradale ha provocato la morte di due persone e il ferimento grave di un’altra. Lo scontro è avvenuto all’altezza del chilometro 71,4 e ha coinvolto un camion e un’auto, in circostanze ancora al vaglio degli investigatori. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Stradale di Latina, intervenuti sul posto insieme ai soccorritori e ai Vigili del Fuoco. Vittime tra le lamiere, ferito il conducente del camion. L’impatto è stato particolarmente violento. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per estrarre i corpi dalle lamiere dei mezzi coinvolti, mentre il personale sanitario ha prestato assistenza alle persone rimaste ferite. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Tragico schianto sulla Provinciale: morte due persone, tra i feriti anche due bimbe
Incidente mortale sul tratto maledetto dell'autostrada A4, auto finisce sotto a un Tir: decedute due personeIncidente mortale nel tratto maledetto dell'autostrada A4: un'auto finisce sotto un Tir.
Leggi la notizia : Una notte come tante, una strada trafficata e due giovani che, nella speranza di accumulare ricordi da condividere, si imbattono in un destino tragico. Ieri notte, viale Marconi è diventato il teatro di un terribile… #Roma #IncidenteStradale #Vial x.com
Tragico incidente nella notte all’incrocio tra viale Marconi e via del Valco di San Paolo, nel quadrante Ostiense della Capitale. Due motociclisti di 21 e 22 anni sono morti facebook
Tragedia sulla Pontina, due morti e un feritoIncidente nelle prime ore del giorno sul cavalcavia di via Picasso. Dinamica al vaglio della Polizia Stradale, statale chiusa ... latinaoggi.eu
Tragico schianto sulla Pontina a Latina: due morti e un ferito graveDrammatico incidente stradale nella mattinata di oggi lungo la Pontina, dove un violento scontro tra un autocarro refrigerato e un suv è costato la vita a due persone. Il sinistro si è verificato ... latinapress.it