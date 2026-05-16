Tragico incidente tra due mezzi sulla Pontina | due le persone decedute

Una mattinata drammatica sulla Pontina, nel territorio di Latina, si è conclusa con un incidente tra due veicoli che ha causato la morte di due persone e il ferimento grave di un'altra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto le vittime dai mezzi e trasportato i feriti in ospedale. La Polizia stradale ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. La strada è rimasta chiusa temporaneamente al traffico durante le operazioni di soccorso.

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