Tragico schianto sulla Provinciale | morte due persone tra i feriti anche due bimbe

Domenica dopo mezzogiorno, sulla provinciale Rivoltana a Caravaggio, si è verificato un grave incidente stradale. Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite, tra cui due bambine. L’incidente è avvenuto poco dopo le 12.30 e coinvolgeva almeno due veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la scena.

L’incidente poco dopo le 12.30: nove le persone coinvolte. L'auto con a bordo le vittime è finita ribaltata nel fosso dopo l'impatto Un drammatico incidente stradale si è verificato domenica poco dopo le 12.30 lungo la provinciale Rivoltana (SP185), nel territorio di Caravaggio, nella Bergamasca. Nel violento scontro, avvenuto all'altezza del ristorante Podere Montizzolo e che ha coinvolto quattro vetture, hanno perso la vita due persone mentre diverse altre sono rimaste ferite. In totale le persone coinvolte sono nove. Le vittime sono un uomo di 38 anni e una donna di 73 anni, suocera del conducente, che viaggiavano a bordo di una Citroën C5. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Tragico schianto sulla provinciale tra Bari e Taranto: muoiono due fratelli, tre giovani feriti Tragico incidente a Calco, schianto tra un camion e tre auto: due morti e due feritiCalco (Lecco), 25 febbraio 2026 – Tragico incidente stradale, oggi pomeriggio poco dopo le 15. Una selezione di notizie su Tragico schianto Temi più discussi: Incidente sulla provinciale: auto contro albero, muore un 74enne; Paglieta, incidente mortale sulla Provinciale 119; Scontro tra due auto sulla Lomazzo-Bizzarone a Uggiate: paura prima della rotonda, due giovani in ospedale; Auto fuori strada sulla provinciale 56, un morto: cosa sappiamo. Tragico scontro tra quattro auto: due vittime e dieci feriti in un incidente tra quattro autoGrave incidente sulla provinciale 185 nel Bergamasco: due persone perdono la vita e dieci rimangono ferite nello scontro tra quattro veicoli. lavocedivenezia.it Tragico incidente tra due auto sulla strada provinciale Lanciano-Fossacesia: vittima e feritiViolento schianto tra due auto sulla provinciale Lanciano–Fossacesia. Accertamenti in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto nelle prime ore del mattino a Santa Maria Imbaro. notizie.it TRAGICO SCHIANTO SULLE STRADE SICILIANE, C'E' UNA VITTIMA | Ferita una donna che viaggiava nella stessa auto leggi --> https://www.teleone.it/2026/03/15/tragico-schianto-a-ragusa-muore-una-persona-ferita-e-ricoverata-una-donna/ facebook