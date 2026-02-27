Incidente mortale sul tratto maledetto dell' autostrada A4 auto finisce sotto a un Tir | decedute due persone

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo un tratto dell'autostrada A4, dove un'auto è finita sotto un tir. Due persone sono decedute nell'impatto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Incidente mortale nel tratto maledetto dell'autostrada A4: un'auto finisce sotto un Tir. Lo schianto nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio, lungo l'autostrada A4, nel tratto compreso tra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione di Trieste, uno dei punti più critici della rete autostradale, spesso teatro di sinistri. Tragico il bilancio dei morti: nell'impatto due persone di origini polacche hanno perso la vita. L'incidente Lo schianto è avvenuto intorno alle 16, in un momento di traffico intenso. Secondo le prime ricostruzioni, poco prima si era verificato un incidente tra due mezzi pesanti, fortunatamente senza gravi conseguenze per i conducenti, che aveva però provocato la formazione di una lunga coda.