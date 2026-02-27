Incidente mortale sul tratto maledetto dell' autostrada A4 auto finisce sotto a un Tir | decedute due persone

Da ilgazzettino.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo un tratto dell'autostrada A4, dove un'auto è finita sotto un tir. Due persone sono decedute nell'impatto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Incidente mortale nel tratto maledetto dell'autostrada A4: un'auto finisce sotto un Tir. Lo schianto nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio, lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione di Trieste, uno dei punti più critici della rete autostradale, spesso teatro di sinistri. Tragico il bilancio dei morti: nell'impatto due persone di origini polacche hanno perso la vita. L'incidente Lo schianto è avvenuto intorno alle 16, in un momento di traffico intenso. Secondo le prime ricostruzioni, poco prima si era verificato un incidente tra due mezzi pesanti, fortunatamente senza gravi conseguenze per i conducenti, che aveva però provocato la formazione di una lunga coda. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

incidente mortale sul tratto maledetto dell autostrada a4 auto finisce sotto a un tir decedute due persone
© Ilgazzettino.it - Incidente mortale sul tratto maledetto dell'autostrada A4, auto finisce sotto a un Tir: decedute due persone

Leggi anche: Incidente tra Tir sul tratto maledetto della autostrada A4: ci sono feriti. Un mezzo pesante in fiamme, traffico in tilt

Autostrada A4 Venezia-Trieste, via libera ai lavori sul tratto maledettoSempre più vicina l’apertura dei cantieri per la realizzazione della terza corsia dell’autostrada A4 nel tratto “maledetto” Portogruaro-San Donà: i...

INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 4 TIR DISTRUTTI, CHIUSO IL TRATTO DUINO-MONFALCONE EST | 19/01/2026

Video INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 4 TIR DISTRUTTI, CHIUSO IL TRATTO DUINO-MONFALCONE EST | 19/01/2026

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Temi più discussi: Scontro tra auto e moto sul Grande Raccordo Anulare a Roma, un morto: traffico in tilt; Incidente mortale sul Gra a Roma, una vittima e traffico in tilt; Incidente sul Raccordo a Roma, morto investito da un'auto dopo la caduta dallo scooter in zona Ostiense; Nuova tragedia sulle strade abruzzesi, incidente tra auto e camion in autostrada: un morto.

incidente mortale sul trattoIncidente mortale sul tratto maledetto dell'autostrada A4, auto finisce sotto a un Tir: decedute due personeSchianto nel tratto maledetto dell'autostrada A4: un'auto finisce sotto un Tir. Grave incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio, lungo l’autostrada A4, nel ... ilgazzettino.it

incidente mortale sul trattoIncidente tra Tir sul tratto maledetto della autostrada A4: ci sono feriti. Un mezzo pesante in fiamme, traffico in tiltVENEZIA - Schianto in A4 tra Tir. Grave incidente nella mattinata di oggi, giovedì 26 febbraio, lungo l’autostrada A4 nel tratto maledetto, quello compreso tra Noventa di Piave ... ilmattino.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.