Schianto nella notte a Como morto un ragazzo di 21 anni | auto contro un ostacolo in via Bixio
Nella notte a Como, un incidente stradale si è concluso con la morte di un ragazzo di 21 anni. L’auto su cui viaggiava è finita contro un ostacolo in via Bixio poco dopo l’una. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’era più nulla da fare. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di rilievo.
Tragedia nella notte a Como, dove un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto poco dopo l’1.30 in via Nino Bixio.Secondo le prime informazioni di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), un’auto con a bordo tre giovani sarebbe finita contro un ostacolo per. 🔗 Leggi su Quicomo.it
IL MIO FIDANZATO È IN COMA IN OSPEDALE!!
Sullo stesso argomento
Milano, incidente in moto contro un’auto nella notte: morto ragazzo di 19 anniMilano, 4 aprile 2026 – Un ragazzo di 19 anni è morto questa notte in seguito a uno scontro con un'auto guidata da un 32enne in piazza Prealpi a...
Leggi anche: Milano, Porsche si schianta contro 4 auto in sosta: morto un ragazzo di 21 anni
Schianto nella notte a Grottaferrata: Emanuele Russo muore a 66 anni dopo l'incidente con lo scooter roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com
INCIDENTE NELLA NOTTE A CETRARO: MADRE E FIGLIA DI 10 ANNI IN RIANIMAZIONE ALL’ANNUNZIATA DI COSENZA Schianto sulla costa tirrenica cosentina: grave una giovane medico e la bambina. Intervento dei carabinieri, del 118 e dell’elisoccorso facebook
Schianto nella notte a Cuggiono: auto contro una cappella storica, ingenti danniAuto fuori controllo nella notte sulla SP117: distrutta una cappella storica, illeso il conducente, indagini in corso sulle cause dello schianto. notizie.it
Giuseppe Vangone 24 anni morto a Torre Annunziata, schianto in via Settetermini: Panda contro un muro nella notte, due giovani in prognosi riservataUna notte come tante, poi il rumore dello schianto. Forte, improvviso. A Torre Annunziata, in via Settetermini, una Fiat Panda con a bordo tre ragazzi è finita contro un muro. L’impatto non ha lasciat ... alphabetcity.it