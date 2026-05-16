Schianto nella notte a Como morto un ragazzo di 21 anni | auto contro un ostacolo in via Bixio

Nella notte a Como, un incidente stradale si è concluso con la morte di un ragazzo di 21 anni. L’auto su cui viaggiava è finita contro un ostacolo in via Bixio poco dopo l’una. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’era più nulla da fare. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di rilievo.

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