Schianto nella notte a Como morto un ragazzo di 21 anni | auto contro un ostacolo in via Bixio

Da quicomo.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Como, un incidente stradale si è concluso con la morte di un ragazzo di 21 anni. L’auto su cui viaggiava è finita contro un ostacolo in via Bixio poco dopo l’una. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’era più nulla da fare. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di rilievo.

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Tragedia nella notte a Como, dove un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto poco dopo l’1.30 in via Nino Bixio.Secondo le prime informazioni di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), un’auto con a bordo tre giovani sarebbe finita contro un ostacolo per. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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