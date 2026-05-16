Tragedia sul Gran Sasso | archiviata l’inchiesta per i due alpinisti
Sul Gran Sasso si è conclusa con l’archiviazione l’indagine riguardante la morte di due alpinisti avvenuta nella Valle dell’Inferno. Le autorità hanno chiarito che i due escursionisti hanno smarrito l’orientamento durante un’escursione e sono rimasti bloccati in un'area impervia. La ricostruzione degli eventi ha evidenziato che il soccorso aereo non è potuto intervenire immediatamente a causa delle condizioni meteorologiche avverse e delle difficoltà nel raggiungere il luogo dell’incidente.
? Domande chiave Come hanno perso l'orientamento nella Valle dell'Inferno?. Perché il soccorso aereo non è potuto intervenire subito?. Cosa hanno scoperto le perizie sulla geolocalizzazione dei due alpinisti?. Perché il gip ha respinto le richieste dei familiari?.? In Breve Vittime Luca Perazzini e Cristian Gualdi di 42 e 48 anni.. Incidente avvenuto a quota 2440 metri nella Valle dell'Inferno.. Fenomeno di whiteout causato da neve e nebbia il 27 dicembre.. Impossibilità tecnica di volo aereo per condizioni meteo estreme.. Il gip di Teramo Lorenzo Prudenzano ha disposto l’archiviazione dell’inchiesta sulla morte di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, avvenuta sul Gran Sasso nel dicembre 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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