Alpinisti romagnoli morti sul Gran Sasso archiviata definitivamente l' inchiesta sui soccorsi

L'inchiesta sui soccorsi in cui sono morti due alpinisti romagnoli sul Gran Sasso è stata definitivamente archiviata. I due uomini, rispettivamente di 42 e 48 anni, erano esperti scalatori di Santarcangelo di Romagna e sono deceduti nel dicembre 2024 a causa di ipotermia durante un'escursione in montagna. L'indagine aveva analizzato le circostanze del loro intervento e le eventuali responsabilità, ma ora non ci sono più accertamenti aperti su questa vicenda.

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