Morte dei due alpinisti sul Gran Sasso inchiesta archiviata Soccorsi impossibili

La Procura di Teramo ha archiviato l’indagine sulla morte di due alpinisti romagnoli, deceduti il 22 dicembre 2024 sul Gran Sasso. La procura ha spiegato che i soccorsi sono stati impossibili a causa delle condizioni meteorologiche estreme che hanno accompagnato l’incidente. L’inchiesta, avviata per chiarire le cause dell’accaduto, si è conclusa senza ulteriori sviluppi dopo aver valutato le circostanze dell’incidente e le difficoltà incontrate durante le operazioni di soccorso.

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Si chiude con un’archiviazione l’inchiesta aperta dalla Procura di Teramo sulla morte di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, i due alpinisti romagnoli travolti dalla tempesta sul Gran Sasso il 22 dicembre 2024. Per il giudice non ci furono omissioni nei soccorsi: le condizioni meteo estreme. 🔗 Leggi su Riminitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Morte alpinisti su Gran Sasso, Procura chiede archiviazione Sullo stesso argomento Morte dei due alpinisti sul Gran Sasso, la procura chiede l’archiviazionePer la pm Laura Colica i soccorsi furono corretti e non ci furono omissioni: condizioni meteo proibitive già prima della richiesta di aiuto. Alpinisti morti sul Gran Sasso: inchiesta verso archiviazioneRimini, 7 marzo 2026 – Sono state rese note le motivazioni con cui la procura di Teramo ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di... Nessun colpevole per gli alpinisti romagnoli morti sul Gran SassoIl giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo ha archiviato l'inchiesta per omicidio: Luca Perazzini e Cristian Gualdi non potevano essere salvati ... rainews.it I due alpinisti morti sul Gran Sasso: archiviata l'inchiesta per l'omicidio colposo di Cristian Gualdi e Luca PerazziniEra la fine del dicembre del 2024 quando i due escursionisti romagnoli morirono a circa 2.700 metri sul Gran Sasso durante una tormenta di neve ... corrieredibologna.corriere.it