Morte dei due alpinisti sul Gran Sasso inchiesta archiviata Soccorsi impossibili
La Procura di Teramo ha archiviato l’indagine sulla morte di due alpinisti romagnoli, deceduti il 22 dicembre 2024 sul Gran Sasso. La procura ha spiegato che i soccorsi sono stati impossibili a causa delle condizioni meteorologiche estreme che hanno accompagnato l’incidente. L’inchiesta, avviata per chiarire le cause dell’accaduto, si è conclusa senza ulteriori sviluppi dopo aver valutato le circostanze dell’incidente e le difficoltà incontrate durante le operazioni di soccorso.
Si chiude con un’archiviazione l’inchiesta aperta dalla Procura di Teramo sulla morte di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, i due alpinisti romagnoli travolti dalla tempesta sul Gran Sasso il 22 dicembre 2024. Per il giudice non ci furono omissioni nei soccorsi: le condizioni meteo estreme. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Morte alpinisti su Gran Sasso, Procura chiede archiviazione
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