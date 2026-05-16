Una tragedia si è consumata nella sera a San Marzano di San Giuseppe, nel Tarantino, quando una bambina di due anni di origine marocchina è stata travolta da un'auto in retromarcia. Dopo l'impatto, la piccola è risultata gravemente ferita e purtroppo non ce l'ha fatta. La comunità locale si è ritrovata sotto shock per quanto accaduto, che ha suscitato grande commozione tra residenti e vicini. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.

Una manovra in retromarcia, poi l'impatto e una tragedia che ha sconvolto un’intera comunità. È morta a soli due anni una bambina di origine marocchina rimasta gravemente ferita ieri sera a San Marzano di San Giuseppe, nel Tarantino. La piccola è deceduta poco dopo il trasporto d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. L'incidente si è verificato intorno alle 21.30 nei pressi dell’abitazione della famiglia. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, ancora al vaglio degli investigatori, la bambina sarebbe stata investita accidentalmente da un’auto durante una manovra in retromarcia. Alla guida del mezzo ci sarebbe stato un connazionale della famiglia che non si sarebbe accorto della presenza della piccola dietro il veicolo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tragedia nel Tarantino: bimba di due anni travolta e uccisa dall'auto in retromarcia. Sotto choc la comunità di San Marzano

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